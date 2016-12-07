Кадырова прооперировали в Чечне

Главу Чечни Рамзана Кадырова прооперировали в Грозном после травм, полученных им на тренировках по боксу.

«Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так! Теперь врачи устранили последствия всех травм, полученных на ринге», - написал Кадыров в Instagram.

Он рассказал, что ему советовали лечиться за границей, но Кадыров принял решение провести операцию в Грозном и «остался очень доволен».

Он отметил, что «врачи устранили последствия всех травм, полученных на ринге» и что для него «нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента».

«После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши врачи самые лучшие, умелые, опытные! Ещё раз убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали», - написал Кадыров.