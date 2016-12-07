Международный «Мемориал» оштрафован на 300 000 рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал в среду, 7 декабря, организацию Международный «Мемориал» за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО-«иноагента».

Суд признал международную организацию виновной в административном правонарушении по ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента). Он согласился с позицией Минюста, который посчитал, что организация нарушила законодательство, добровольно не зарегистрировавшись в качестве НКО - иностранного агента.

Со своей стороны представитель «Мемориала» заявила, что организация не считает себя виноватой. «Согласно постановлению Конституционного суда России международные организации не могут быть иностранными агентами, поэтому "Мемориал" привлекать как международных агентов нельзя», - объяснила она.

4 октября Минюст включил Международный «Мемориал» в реестр НКО-«иноагентов» по результатам проверки, выявившей факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности. Эта проверка проводилась Минюстом в сентябре на основании требования Генпрокуратуры России.