В конгрессе призывают оценить влияние российских хакерских атак на выборы президента

К созданию Национальной комиссии по вопросам иностранного вмешательства в выборы 2016 г. призывают в конгрессе США. Демократы из комитета по надзору Элайджа Каммингс и комитету по разведке Эрик Суолуэлл подготовили соответствующий законопроект, который намерены вынести на рассмотрение законодателей в январе 2017 г. Сообщение об этом опубликовано на страничке Суолуэлла.

Инициатива подразумевает создание двухпартийной комиссии по расследованию хакерских атак, которые могли оказать влияние на выборы президента США 8 ноября. Аналогичная структура была создана после терактов 11 сентября 2001 г. В состав комиссии должны войти 12 человек из обеих партий, призванных провести «опрос свидетелей, сбор документации», вызывать на свои заседания свидетелей для публичного заслушивания их показаний «с целью изучить попытки российского и других правительств при помощи электронных средств повлиять или помешать прошедшим в этом году выборам либо посеять недоверие к ним».

«В то время как наши спецслужбы пришли к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности вмешалась в процесс выборов в США, остается неизвестно, в какой степени другие государственные или негосударственные субъекты были вовлечены в эту ситуацию», – приводятся в заявлении слова Суолуэлла. Один из старейших конгрессменов, Каммингс, подчеркнул, что вне зависимости от того, «голосовали ли вы за Дональда Трампа, Хиллари Клинтон или кого-либо другого, нападения России на наши выборы является попыткой ухудшить нашу демократию» и этому нужно противостоять.

На работу комиссии отводится 18 месяцев. По истечении этого срока комиссия издаст специальный доклад для конгресса и президента США, в котором будут обозначены рекомендации по усилению безопасности.