МИД Японии официально объявил о визите Путина в страну

Министерство иностранных дел Японии опубликовало пресс-релиз, в котором официально объявило о скором визите президента России Владимира Путина в страну. Из объявления следует, что Путин будет находиться в Японии с 15 по 16 декабря, он посетит Токио и Нагато (префектура Ямагути).

Планируется, что в ходе визита Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. «Ожидаем, что визит президента Путина будет способствовать дальнейшему развитию японско-российских отношений», – говорится в пресс-релизе.

Ранее министр иностранных дел Японии Фумио Кисида привез Путину послание премьер-министра Синдзо Абэ. Кисида выразил надежду, что грядущий визит Путина в Японию будет результативным как с экономической, так и с политической точек зрения.