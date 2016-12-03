Лавров назвал условие для решения спора между Россией и Японией вокруг Курил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел переговоры с японским коллегой Фумио Кисидой. После них министр заявил, что первостепенным условием для решения территориального спора вокруг островов Курильской гряды между Россией и Японией является заключение мирного договора.

«Ясно, что если дело дойдет до реализации декларации 1956 г., придется согласовывать много деталей о том как, каким образом изложенные шаги могут осуществляться. Как неизменной остается последовательность, которая в этой декларации изложена, а именно - первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», – сказал Лавров.

Он отметил, что позиции Москвы и Токио совпадают по ряду вопросов заключения мирного договора, но завышенных ожиданий в этом вопросе быть не должно.

«Самое главное совпадение заключается в четко выраженном стремлении наших руководителей к нахождению взаимоприемлемой развязки, которая обеспечивала бы интересы и России, и Японии и была бы принята общественностью обеих стран», – подчеркнул министр.

Лавров отметил, что это дело требует «унылой, кропотливой, постоянной работы». Он также сообщил, что Москва и Токио обсуждают ведение совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.