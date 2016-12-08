США и Великобритания собирали данные с телефонов авиапассажиров – Le Monde

Разведслужбы США и Великобритании собирали данные с мобильных телефонов авиапассажиров, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на документы, полученные от бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

По данным издания, спецслужбы с помощью специальных программ могли считывать данные с телефонов, подключенных к интернету. Шпионажу подверглись пассажиры авиакомпаний, на борту самолетов которых есть интернет, – British Airways, Aeroflot, Etihad, Cathay Pacific, Lufthansa, Singapore и Air France.

«Мы, видимо, были не единственной целью, и мы абсолютно ничего не знали об этой практике», – сказал газете представитель французского авиаперевозчика. Для определения личности владельца устройства было достаточно, чтобы телефон был просто включен.