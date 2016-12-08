Прокуратура просит пять лет для Варвары Карауловой

Гособвинение просит приговорить к пяти годам лишения свободы бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Также обвинитель попросил суд назначить Карауловой штраф в размере 150 000 руб.

В ходе рассмотрения дела была оглашена переписка Карауловой с виртуальным возлюбленным Айратом Саматовым. Согласно материалам дела, мужчина в 2015 г. отправился в Сирию и примкнул к «Исламскому государству». К нему в Сирию попыталась поехать студентка. Караулова и ее защита отрицают ее стремление примкнуть к ИГ и объясняют стремление уехать в Сирию желанием выйти замуж за возлюбленного.

На заседании также были заслушаны показания родителей Карауловой, ее отчима, преподавателей в университете и школе, оглашены результаты проведенных экспертиз, в том числе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского, которая признала ее вменяемой и психически здоровой.

Студентка пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. 11 июня Караулову вернули в Москву. Она сменила имя и фамилию. Сначала против нее дело возбуждать не стали, а затем все же возбудили. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд.

В суде Караулова объяснила, что влюбилась в вербовщика группировки, с которым общалась через интернет, увлеклась исламом, в котором, впрочем, затем разочаровалась. В Турцию она прилетела с помощью еще одного сирийца, за которого вышла замуж через Skype, по возвращении в Москву прошла обследование в двух психиатрических клиниках, затем возобновила переписку с вербовщиком ИГ, а затем была задержана ФСБ.