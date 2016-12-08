ФСБ проводит обыск в антикоррупционном главке МВД

Сотрудники спецслужб проводят обыски в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, оперативно-следственные действия проводят сотрудники ФСБ и сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД по одному из ранее возбужденных уголовных дел. По данным собеседника «Интерфакса», пока никого не задержали.

О том, что сотрудники ФСБ проводят обыски в ГУЭБиПК МВД России, сообщает и «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации Life.ru, обыски связаны с расследованием подозрений в адрес ряда оперативников управления, которые, возможно, пытаются спровоцировать дачу взятки.

ФСБ ранее участвовала в следственных действиях по делу врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, который подозревается в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 7 млн руб. Сообщалось, что при обыске у него и его родственников нашли в общей сложности почти 9 млрд руб., Захарченко говорит, что это деньги не его.

На скамье подсудимых сейчас находится и бывший начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов. Он и его подчиненные обвиняются по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа». Дело было возбуждено 14 февраля 2014 г. Никто из подсудимых вину не признает. Заместитель Сугробова Борис Колесников погиб, выпав из окна здания Следственного комитета в день одного из допросов. 8 декабря 2016 г. прокуратура попросила суд приговорить Сугробова к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, фигуранты этого дела пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.