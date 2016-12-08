Лавров упрекнул администрацию Обамы в попытке напоследок подорвать отношения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Джоном Керри упрекнул администрацию американского президента Барака Обамы в попытке напоследок подорвать основы нормального взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

На встрече «обсуждались пути преодоления конфликта в Сирии с акцентом на военную и гуманитарную ситуацию в Восточном Алеппо. Собеседники согласились с необходимостью скорейшего возобновления межсирийских переговоров под эгидой ООН», отметили в ведомстве.