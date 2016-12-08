Асад: После взятия Алеппо война в Сирии не закончится

С военной точки зрения правилен подход «победивший в Алеппо победит в Сирии», но на победе в Алеппо война в стране не закончится, заявил президент Башар Асад сирийской газете Al-Watan. Его цитирует агентство Sana. По его словам, сейчас возможности установить в Алеппо перемирие практически не существует. Ранее сообщалось, что в последние дни правительственные войска при поддержке ВКС России и иранских бойцов активно теснят повстанцев в восточном Алеппо, постепенно беря его под контроль. Асад и ранее давал понять, что считает террористами всех, кто взял оружие и пошел против власти, так что соглашений и примирения с ними не будет. Сейчас он напомнил, что о решении освободить всю Сирию объявлялось уже давно и от этих планов он не отказывается.

По словам Асада, Дамаск и Алеппо являются самыми важными городами в политическом и экономическом отношении, взятие Алеппо стало бы большим политическим достижением. Алеппо стал последней надеждой связанных с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в России), в том числе и за счет близости города к Турции, «потому что осуществлять логистическую поддержку в Алеппо гораздо проще», объяснил президент. «Освобождение его от террористов будет означать срыв их планов в самом корне, потому что поражение террористов в Дамаске, Хомсе и Алеппо значит, что у них не осталось реальных козырей и, конечно, у тех, кто их поддерживает», добавил он.

Президент также упомянул разрушительный и подрывной проект Турции по поддержке террористом в Сирии, от которого зависят «западные и региональные страны». Он считает, что провал этих стран в Алеппо повернет ход событий и станет поражением вражеских планов в Сирии.

До недавнего времени шли российско-американские попытки обсудить возможность установить режим прекращения огня в Алеппо, несмотря на сообщения о продвижении правительственных войск. 7 декабря лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции в совместном обращении к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну заявили о готовности ввести санкции против союзников Асада и призвали наказать виновных в нарушениях прав человека и военных преступлениях в Сирии.