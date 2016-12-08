Путин назвал «проблемой» решение признать «Левада-центр» иностранным агентом

Президент России Владимир Путин признал наличие проблемы во внесении некоммерческой организации «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. «Да, есть проблема, точно», - сказал Путин на заседании президентского Совета по правам человека, отвечая на просьбу члена СПЧ, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина разобраться с проблемой, возникшей у «Левада-центра».

Ясин попросил главу государства «каким-то образом помочь "Левада-центру" в его дискуссиях с Минюстом по поводу признания иностранным агентом».

Замоскворецкий районный суд 18 ноября подтвердил включение «Левада-центра» в реестр иностранных агентов. «Левада-центр» был внесен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, в начале сентября.

Наличие у НКО признаков агента (финансирование из-за рубежа и политическая деятельность) установлено в ходе внеплановой документарной проверки, заявлял Минюст. По закону об НКО к политической деятельности, в частности, относится «формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований».

Проверка организации началась во второй половине августа и закончилась 31 августа. Иностранным финансированием Минюст посчитал договоры, заключенные с западными университетами и международными исследовательскими компаниями.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, говорил тогда, что «Левада-центр» давно входил в список кандидатов на получение статуса агента, а последней каплей могло стать исследование об обвале рейтинга «Единой России», проведенное незадолго до выборов.