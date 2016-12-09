Обама снял ограничения на поставки оружия американским союзникам в Сирии

Президент США Барак Обама отменил ограничения на поставку оружия союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии, следует из меморандума, опубликованного пресс-службой Белого дома.

В документе говорится, что «операции, включающие предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, которые поддерживают или содействуют военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов». Запреты, связанные с такими операциями постановляется отменить.

Решения по отмене ограничений могут быть приняты госсекретарем и министром обороны после согласования с конгрессом за 15 дней до предполагаемой сделки.

Ранее госдепартамент высказывался против военных поставок в Сирию. ЕС отменил эмбарго на поставки вооружений сирийским повстанцами в 2013 г. ради защиты мирного населения.