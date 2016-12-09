Полковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублей

Высокопоставленный руководитель северо-западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД задержан в Санкт-Петербурге при получении взятки в размере 100 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источников, сотрудники ФСБ задержали начальника отдела №17 ГУСБ МВД полковника Юрия Тимченко, а также одного из его подчиненных в ночь с 8 на 9 декабря.

В Следственном комитете подтвердили задержание Тимченко и сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Тимченко по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), а также в отношении Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК).