Россияне назвали послание Путина искренним, честным и интересным – опрос

Почти три четверти россиян (72%) знают о том, что 1 декабря президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию России, из них 48% целиком или частично смотрели выступление по телевидению, сообщает фонд «Общественное мнение».

Выступление Путина произвело положительное впечатление на большинство тех, кто знает о президентском послании (40%). Об отрицательном впечатлении заявили лишь 3% россиян, каждый десятый (11%) сказал о двояком отношении к этому выступлению.

По мнению большинства осведомленных о послании респондентов, Путин в своём выступлении говорил искренне, честно (44%) и обсуждал вещи, которые затрагивают их лично (33%).

Больше всего из президентского послания россиянам запомнились темы, касающиеся ситуации в социальной сфере (9%) и в экономике (5%). Менее 5% респондентов перечислили вопросы, связанные с международными отношениями, антикоррупционной борьбой, единением нации, критикой работы чиновников, укреплением обороноспособности страны и т. д.

Затруднились назвать наиболее запомнившиеся темы из послания президента 43% участников опроса, проведенного 3-4 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.

Что послание президента ФС вызвало интерес у россиян, подтверждают и результаты опроса ВЦИОМ: с его основными положениями послания знакомы 43% респондентов (против 35% в 2015 г.).

Большинство респондентов, знакомых с содержанием выступления президента (86%), сочли его интересным и отметили, что Путин в целом понимает реальную ситуацию в стране (77%).