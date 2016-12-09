Лавров не исключил сюрпризов от США на переговорах по Алеппо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Женеве на переговорах по Сирии есть хорошая возможность договориться по восточному Алеппо, если только американские партнеры снова не передумают.

«Если американские эксперты опять не передумают, как они передумали несколько дней назад, и что-нибудь новое не выложат на стол, то есть очень хорошая возможность договориться о том, как окончательно завершить урегулирование ситуации в восточном Алеппо путем выхода оттуда всех без исключения боевиков», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи СМИД ОБСЕ.

Лавров не исключил «сюрпризов» от Вашингтона, отметив, что «слишком много непонятного в том, как себя американская сторона ведет на переговорах с нами по Сирии».

8 декабря Лавров сообщил, что сирийская армия приостановила боевые действия в восточной части Алеппо для вывода из города мирных жителей. По его словам, западные страны не предоставили конкретики по облегчению гуманитарной ситуации в городе. США вообще пытаются членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) вывести из-под удара.

По данным испанского EFE и следящих за ситуацией активистов, 9 декабря в Алеппо правительственные войска возобновили интенсивные артобстрелы удерживаемых боевиками кварталов на востоке города.