Сирийские войска возобновили артобстрелы Алеппо – EFE

В Алеппо правительственные войска возобновили в пятницу утром интенсивные артобстрелы удерживаемых боевиками кварталов на востоке города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанское EFE и на следящих за ситуацией активистов. Также агентство узнало об авиаударах, нанесенных по боевикам на подступах к Алеппо, кто их бомбил, не уточняется. Повстанцы обстреляли районы Алеппо, которые контролируют силы Асада, добавляет ЕFE.

8 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийская армия приостановила боевые действия в восточной части Алеппо для вывода из города мирных жителей и что к выводу готовилась колонна из примерно 8000 человек. ВВС напоминает, что недавно глава местного совета заявил, что на осажденной территории «приговорены к смерти 150 000 человек». Утром 9 декабря российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии заявил, что за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо выведен 8461 человек, в том числе 2934 ребенка.

Корреспондент ВВС из Алеппо сообщил, что основные боевые действия, судя по всему, действительно стали менее активными, но не прекратились полностью. «Стало спокойнее. Даже стала менее активной стрельба из легкого оружия, чего до сих пор вообще не было», - подтвердил корреспондент AFP. Одни жители восточного Алеппо говорят, что внезапно стало тихо, другие говорят, что стрельба продолжается, передает Washington Post.

В Вашингтоне приветствовали указание на то, что может произойти нечто позитивное, но предостерегли, что нужно подождать и проверить, исполнятся ли эти заявления в реальности. «Наш подход к ситуации - внимательно слушать, что говорят в России, но затем внимательно отслеживать их действия», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест (цитата ВВС).