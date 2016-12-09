На восстановление Сирии потребуется $180 млрд - Чуркин

Затраты на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии могут составить $180 млрд, передает «Интерфакс» слова постпреда России при ООН Виталия Чуркина по итогам закрытой встречи СБ ООН. «Конечно, это ни одной стране, ни двум странам не по силам, а без политического урегулирования, без определенной реформы политической системы, которая удовлетворила бы в той или иной степени оппозицию, ожидать, что будет международная кампания по восстановлению, не приходится», - сказал российский дипломат.

Чуркин констатировал, что «правительство (Сирии) побеждает в Восточном Алеппо». Он дал понять, что из этого исходили и все выступавшие на заседании СБ.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, по словам Чуркина, на закрытых консультациях Совбеза отметил необходимость организации масштабной международной операции по восстановлению арабской республики. «Он подчеркнул, что политическое урегулирование необходимо для того, чтобы организовать действительно масштабную международную операцию по восстановлению Сирии», - сказал российский дипломат.