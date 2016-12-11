В Турции объявлен траур в связи с терактом в Стамбуле

Власти Турции объявили воскресенье 11 декабря днем траура в связи с терактом, произошедшем в субботу вечером в Стамбуле. Жертвами взрыва, по последним данным, стали 29 человек, 27 из них полицейские, еще 166 человек пострадали.

Два мощных взрыва прогремели у стадиона «Бешикташ», где в это время проходил футбольный матч. Первый взрыв, по предварительным данным, устроил террорист-смертник. Второе взрывное устройство было заложено в автомобиль, который протаранил полицейский автобус.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна террористическая группировка. Полиция задержала 10 человек, которые предположительно имеют отношение к теракту, однако ни один из задержанных пока не признался в причастности к взрывам.