Рособрнадзор разъяснил приостановку лицензии Европейского университета

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге на основании решения районного суда Санкт-Петербурга, поскольку выявленные ранее нарушения не были устранены. Это ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. «Рособрнадзор действовал строго в соответствии в законом», – сказал представитель ведомства. Что за нарушения, он не уточнил.

Лицензия Европейского университета (ЕУ) была приостановлена распоряжением 3502 от 7 декабря 2016 г., сообщил ранее сайт Рособрнадзора. Членами попечительского совета вуза являются директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Кудрин в Twitter написал, что у вуза приостановили лицензию, «хотя все требования уже были выполнены».

Европейский университет надеется в ближайшие дни совместно с Рособрнадзором найти решение, которое позволит вузу продолжить работу, заявил его ректор Олег Хархордин. Он напомнил, что было направлено письмо президенту Владимиру Путину и тот согласился, что останавливать работу одного из ведущих негосударственных вузов страны по формальным причинам нельзя. Результатом стало совещание в пятницу с представителями Рособрнадзора у вице-премьера Ольги Голодец, сообщил ректор.

По словам Хархордина, летом в университете прошла внеплановая проверка на соответствие требованиям лицензирования и по итогам этой проверки регулятор обнаружил 120 нарушений. После работы над их устранением нарушений осталось 32, а затем всего три: отсутствие аттестации преподавателей и недостаток преподавателей-практиков по специальностям «политология» и «социология», говорит Хархордин. Регулятор посчитал, что нарушения не устранены, и на этом основании приостановил лицензию, хотя чиновники сами признают, что это формальные претензии и закрывать из-за этого один из ведущих негосударственных университетов странно, отмечает ректор.

ЕУ будет оспаривать решение Дзержинского районного суда в городском суде, но, пока идет это разбирательство, университет будет закрыт, а это недопустимо, поэтому руководство вуза надеется найти другое решение, сказал также Хархордин. Из 250 студентов университета около 30 – иностранцы, и, так как они находились в стране по образовательной визе, после приостановки лицензии им по закону, наверное, нужно будет покинуть Россию, а другим студентам в течение пяти дней должны быть предложены места в других вузах на аналогичных специальностях. Сейчас образовательная деятельность уже остановлена, говорит ректор.

Он напомнил, что вуз с октября 2015 г. не получает иностранного финансирования и существует только на деньги собственного эндаумент-фонда, научной деятельности и средства российских меценатов и российских фондов. Повышенное внимание контролирующих органов, по его мнению, могла вызвать информация о том, что вуз намерен отремонтировать историческое здание на Гагаринской улице, при том что стоимость одной только реставрации в рамках проекта приспособления старого дворца под современные образовательные нужды – 700 млн руб., а приспособление, соответственно, будет стоить еще дороже и осуществляться она будет без использования государственных средств.

В июле 2016 г. Генпрокуратура инициировала комплексную проверку Европейского университета. «В июле – августе 2016 г. ЕУСПб посетили 11 контрольно-надзорных служб, все проверки были внеплановые. Некоторые носили повторный характер, т. е. в случае, если служба не выявляла нарушений, ее снова присылали через 2–3 дня с задачей повторной проверки», – цитирует ТАСС пресс-релиз вуза. Результатом проверок стали предписания об устранении нарушений либо штрафы.