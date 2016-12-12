Правительство вывело аборты из общей лицензии на медицинскую помощь

Правительство включило аборты в перечень медицинских услуг, для проведения которых необходимо получать отдельную лицензию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Таким образом правительство вывело аборты из общей лицензии на медпомощь.

В конце сентября петицию, авторы которой предложили вывести аборты из системы ОМС, за исключением случаев аборта по медицинским показаниям, подписал патриарх Кирилл. Сам текст был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Его авторы выступили также за запрет противозачаточных средств с абортивным действием, вспомогательных репродуктивных технологий, «неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».

Экспертная рабочая группа федерального уровня во главе с министром Михаилом Абызовым отклонила петицию. Представители Минздрава высказали мнение, что реализация этих предложений может привести к увеличению числа криминальных абортов и, как следствие, к увеличению расходов на последующее лечение женщин и пособия по инвалидности.

По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 млн абортов и по этому показателю страна занимает первые места в мире. Лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показаниям. По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в октябре 2016 г., за запрет абортов в России выступает лишь 18%. Не поддерживают инициативу исключить аборты из системы ОМС 70% опрошенных, тогда как, по данным социологов, в 2015 г. таких людей было 59%.