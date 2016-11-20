Патриарх Кирилл предложил вывести аборты из системы ОМС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил свою позицию относительно запрета абортов. Он считает, что на данный момент это невозможно. Вместо этого, по его мнению, необходимо исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования.

«Когда мне предложили подписать петицию, я, конечно, подписал, потому что Церковь против абортов. Но мы по земле ходим – и у Церкви совершенно реалистическая повестка дня, идет диалог с государством. Мы понимаем, что в настоящий момент запретить аборты невозможно», – сказал патриарх.

На сегодняшний день возможным с его точки зрения является «вывод аборта из общеобязательного медицинского страхования».

«Если государство говорит: это ваше личное дело, оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам. Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки?!» – пояснил патриарх свою позицию.