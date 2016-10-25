ВЦИОМ: 70% россиян против исключения абортов из системы ОМС

Большинство россиян (70%) выступают против предложения исключить аборты из системы ОМС и считают, что женщина должна иметь право на прерывание беременности, сообщает ВЦИОМ. Поддерживает идею об исключении абортов из ОМС 21% респондентов.

В ходе опроса, проведенного 15–16 октября среди 1600 человек старше 18 лет в 130 российских населенных пунктах, 9% россиянок признались, что делали аборт, еще у 57% женщин есть близкие знакомые, имеющие подобный опыт (среди мужчин – у 29%).

Основной причиной, вынуждающей женщин к этому решению, респонденты считают плохое материальное положение (51%), причем те, кто знаком с проблемой лично или через знакомых, говорят о значимости данного фактора вдвое чаще остальных (62% против 39%). Личное нежелание иметь детей или рожать без мужа назвал каждый десятый (11 и 10% соответственно).

Лишь 4% участников опроса называют аборты недопустимыми ни при каких обстоятельствах, тогда как подавляющее большинство считает, что женщина должна иметь право самостоятельно принимать решение об искусственном прерывании беременности. Наиболее веским основанием для принятия такого решения респонденты считают наличие угрозы здоровью и жизни женщины (60%), сексуальное насилие (46%), бедность (37%), юный возраст (несовершеннолетие) девушки (26%), наличие трех и более детей (22%).

Также респондентам несимпатична идея полного запрета на искусственное прерывание беременности для российских женщин: 72% считают это невозможным, 18% – не согласны.

Социологи отмечают, что мужчины и молодежь более лояльны к данным предложениям, нежели женщины и пожилые люди.

В случае введения запрета на аборты в стране россияне прогнозируют рост числа подпольных операций (31%), увеличение числа беспризорников (13%), повышение уровня смертности (11%), бедность (8%) и т. д.

В июне этого года Межрелигиозный совет России, в который входят лидеры и представители традиционных религиозных общин страны, призвал вывести аборты из системы ОМС. Ранее с аналогичным предложением к законодателям обратился патриарх Кирилл.