Генсека ООН обеспокоили сообщения о зверствах в восточном Алеппо

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о зверствах в отношении мирных жителей восточного Алеппо, которые творятся в последние часы. Как передает ВВС, он призвал все стороны конфликта, особенно сирийские правительственные войска и их союзников, защищать гражданское население. Заявление Пан Ги Муна зачитал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Он отметил, что ООН не имеет независимого подтверждения этих сообщений, однако генсек организации намерен немедленно сообщить о своей озабоченности всем сторонам через своего спецпосланника.

Ранее советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд заявил, что считает Сирию и Россию ответственными за любые жестокости, которые совершают побеждающие в Алеппо отряды. Он написал это в Twitter.

Американский чиновник, информированный о попытках организовать гуманитарные коридоры для вывода людей из восточного Алеппо, заявил ВВС, что под бомбами остаются около 50 000 человек.

К утру 13 декабря сирийские правительственные войска взяли под контроль 98% территории Алеппо, заявил «Интерфаксу» представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. «Общая площадь кварталов в восточной части города, где остаются боевики, не превышает 3 кв. км», – добавил он.

За сутки там сложили оружие 375 боевиков, цитирует «Интерфакс» представителя центра. «В течение суток из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии Российского центра примирения выведено 7796 мирных жителей, в том числе 3946 детей», – сказал он.