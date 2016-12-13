Путин: У России нет территориальных проблем с Японией

У Москвы нет территориальных проблем с Токио, заявил российский президент Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV (NTV).

«Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», – отметил Путин.

По словам президента, отсутствие мирного договора с Японией является «анахронизмом, доставшимся из прошлого». Он призвал создать между странами «атмосферу доверия, дружбы и сотрудничества». По его словам, кроме торгово-экономических связей речь может идти о совместных усилиях в обеспечении международной безопасности.

15 декабря начинается визит президента России Владимира Путина в Японию. В программе визита 15–16 декабря встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ, встречи с японскими бизнесменами и посещение руководящей организации дзюдо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва рассчитывает на активизацию экономических контактов с Токио, а тема заключения мирного договора «находится в проработке» на экспертном уровне.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.