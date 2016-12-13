ФСБ: Украина активно готовится к диверсиям в Крыму

Украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по реализации террористических актов в Крыму, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Об этом он заявил на заседании Национального антитеррористического комитета.

«К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации», – сказал Бортников. Он напомнил, что сотрудники ФСБ нейтрализовали в 2016 г. две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно важные объекты полуострова.

10 ноября ФСБ сообщила о задержании трех человек, шпионивших для Украины и планировавших теракты на территории полуострова. Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко арестовали на два месяца. Украинская сторона отрицает какие-либо связи с задержанными.

21 ноября Симферопольский суд арестовал еще двух офицеров Вооруженных сил Украины – Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которых также подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма.