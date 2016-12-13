Бывший командир батальона «Север» Геремеев не пришел на суд по делу Немцова

Руководитель батальона «Север» Алибек Делимханов и его заместитель Руслан Геремеев не пришли на допрос по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Ранее суд удовлетворил ходатайства представителя потерпевших о вызове на допрос в качестве свидетелей Алибека Делимханова, Руслана Геремеева и его брата Артура Геремеева.

В батальоне «Север» служил предполагаемый киллер Заур Дадаев.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Через неделю руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании пятерых предполагаемых исполнителей, еще один подозреваемый – Беслан Шаванов погиб при задержании. По делу об убийстве Немцова проходят пять обвиняемых – бывший замкомандира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (наемное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

На первых допросах Дадаев и Губашев признали вину и рассказали о слежке за Немцовым и убийстве, утверждает следствие, исполнителям должны были заплатить 15 млн руб. Организатором убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева). Следователи не смогли допросить ни Мухудинова, ни Геремеева.