ФСИН: Ильдара Дадина нет в Вологодской области

Жена осужденного за неоднократные нарушения на массовых акциях Ильдара Дадина опубликовала в соцсети его письмо от 4 декабря, из которого следует, что его этапируют из карельской колонии и что он находился в тот день в одном из сизо Вологоды. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Вологодской области заявило, что сейчас Дадина нет ни в одном учреждении системы в регионе, передает ТАСС. Представитель управления допустил, что путь этапирования Дадина мог пролегать через Вологодскую область.

Жена Дадина Анастасия Зотова опубликовала в Facebook текст и фотокопию его письма от 4 декабря днем 13 декабря. Он сообщал, что находился в ФКУ СИЗО – 2 Вологды, где условия и обращение с ним, по его словам, лучше, чем в Сегежской колонии ИК-7, откуда его вывезли 2 декабря. Он отмечал, что на сборы перед этапированием ему дали 30-45 минут, перед выездом ему дали на подпись ряд документов, которые он не успел толком прочитать. Из Вологды его должны были увезти полночь, по его сведениям.

5 декабря «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в управлении ФСИН по Карелии сообщили, что Дадина могли повезти в одну из колоний Кировской области. Адвокаты узнали о его этапировании в тот же день.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко 12 декабря сообщил, что по прибытии в новую колонию Дадин «по своему желанию проинформирует одного из родственников о новом месте своего пребывания», а до тех пор служба не имеет права сообщать, куда его переводят. «Могу добавить, что чувствует он себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается. Безопасности его ничто не угрожает», – заявил Максименко.

В письме жене Дадин рассказал, что в вологодском сизо ему на обед дали целую буханку хлеба и он съел ее почти всю вместе со «вкуснейшим и достаточным по количеству обедом».