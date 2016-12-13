Проезд в метро и наземном транспорте Москвы подорожает с 1 января

С 1 января 2017 г. в Москве вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

«С 1 января 2017 г. частично изменятся тарифы на проезд в метро и наземном городском транспорте. Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне», - говорится в сообщении.

Льготы на проезд пересматриваться не будут. Стоимость проезда для студентов изменится несущественно — от 10 до 15 рублей в месяц. Проезжать в общественном транспорте бесплатно по-прежнему смогут пенсионеры, ветераны и члены многодетных семей.

«Незначительно изменится стоимость одной поездки по карте «Тройка». При проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае теперь за одну поездку будет списываться 35 руб. При этом по тарифу «90 минут» поездка на двух видах транспорта обойдется в 54 руб.», - уточнили в мэрии.

Стоимость единых безлимитных билетов останется прежней на все доступные сроки действия. Пассажиры, предпочитающие оплачивать проезд при помощи банковских карт с технологиями PayPass/PayWave и телефонов, поддерживающих NFC-соединение и Apple Pay, смогут сэкономить. «Одна поездка им обойдется в 40 руб. — это на 10 руб. меньше по сравнению с действующими тарифами», - говорится в сообщении.