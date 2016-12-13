Чуркин сообщил о договоренности по выходу боевиков из Алеппо

Боевики покинут восточные кварталы Алеппо в ближайшие часы. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин перед началом экстренного заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Ранее во вторник представители сирийской вооруженной оппозиции объявили о достижении соглашения с правительственными войсками об эвакуации как мирных жителей, так и боевиков из Алеппо. Об этом передавало агентство Associated Press. По словам оппозиционеров, с этой целью вступает в силу соглашение о прекращении огня.

«По моей последней информации, действительно, достигнута договоренность о том, что боевики покинут город, так что это почти конец», - приводит слова дипломата ТАСС.

Тем временем в командовании сирийскими правительственными войсками заявили во вторник, что пока не получали информации о прекращении огня в восточном Алеппо, отмечает «Интерфакс».