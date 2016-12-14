Володин пообещал депутатам год жесткой дисциплины - РБК

Как минимум ближайший год депутаты Госдумы будут работать с ужесточенными недавно регламентами, это спикер палаты Вячеслав Володин сказал на встрече с депутатами-единороссами 12 декабря. Как сообщили РБК три участника встречи, в ней приняло участие около 200 парламентариев. Послабления трудовой дисциплины, снижения контроля за посещаемостью и отмены штрафов за прогулы ждать не придется, пересказал порталу слова спикера член фракции «Единой России» Евгений Ревенко.

Участникам встречи Володин привел результаты соцопросов ФОМа о том, что доверие к Думе нового созыва выросло, сказал первый зампред фракции Андрей Исаев. По этим данным, сейчас о доверии к Думе заявили больше опрошенных, чем тех, кто сказал, что депутатам не доверяет, а «Единую Россию» поддерживают 50% респондентов. Исаев и Ревенко считают, что рост доверия вызван в том числе и ужесточением дисциплины.

Такие же встречи Володин планирует провести и с другими фракциями, чтобы «выслушать их замечания», добавил источник РБК в окружении спикера.

«Я бы не назвала это ужесточением дисциплины. Это та норма, которая должна быть в работе. Каждый человек решает для себя, приходя на такую работу, должен был автоматически понимать, что такая работа не будет простой. Многим жертвовать приходится, и ограничивать себя, потому что это такая работа», — заявила после встречи со спикером председатель комитета по регламенту Ольга Савостьянова.

Дума нового созыва запретила депутатам голосовать по доверенности, ввела штрафы за пропуски пленарных заседаний, вместо двух недель в месяц для пленарных заседаний теперь отводится три, отдельная неделя для работы в комитетах отменена - работу в комитетах приходится совмещать с пленарными заседаниями, продолжительность которых увеличилась. Сообщалось, что депутаты уже жаловались, что им не хватает одной недели для работы с избирателями в регионах, а 8 декабря коммунистки Тамара Плетнева и Вера Ганзя высказывались, что из-за затянувшегося до 8 вечера пленарного заседания они не успеют приготовить дома ужин и накормить мужей, а в зале душно и плохое освещение. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов посоветовал им сдать мандаты. Также в первые дни работы Думы нового созыва СМИ отмечали, что лифты в корпусах парламента перегружены, так что депутатам и чиновникам приходится ходить по лестницам.