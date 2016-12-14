Мосгорсуд отменил взыскание с Навального 16 млн рублей в пользу «Кировлеса»

Мосгорсуд отменил взыскание с Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова 16 млн руб. по иску компании «Кировлес». Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы суда, апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и отказала истцу.

В октябре 2015 г. Никулинский суд Москвы взыскал солидарно с Навального, Офицерова и экс-гендиректора КОГУП «Кировлес» Вячеслава Опалева 16 млн руб. по гражданскому иску компании, которая требовала возмещения ущерба. До этого Навальный и Офицеров получили условные сроки и были оштрафованы за хищение средств «Кировлеса» путем растраты. 16 ноября 2016 г. Президиум Верховного суда России в связи с решением ЕСПЧ отменил приговор по этому делу и направил дело в Киров на новое рассмотрение. Требование защиты по возвращению Навальному и Офицерову по 500 000 руб. выплаченных штрафов суд уже отклонил.

Навальный и его адвокаты считают оправдательный приговор или закрытие «дела Кировлеса» единственно возможными решениями в соответствии с позицией Страсбургского суда.