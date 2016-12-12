Суд отказался вернуть Навальному уплаченный по делу «Кировлеса» штраф в полмиллиона рублей

Ленинский суд Кирова при повторном рассмотрении дела «Кировлеса» отказался вернуть блогеру Алексею Навальному и бывшему руководителю Вятской лесной компании Петру Офицерову штрафы по 500 000 руб., которые они уплатили по предыдущему приговору по этому делу. Приговор был отменен Верховным судом. Ходатайство о возвращении штрафов подавала адвокат Ольга Михайлова, сообщила ТАСС пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу, указав на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела. Ранее Навальный и Офицеров получили условные сроки по этому делу.