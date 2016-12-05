Суд отказался закрыть дело «Кировлеса»

Ленинский районный суд города Кирова отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру. Такое решение сегодня принял судья Алексей Втюрин.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявляла ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. По ее словам, уголовное преследование Навального необходимо властям, чтобы препятствовать его общественно-политической деятельности и лишить его избирательных прав. Судья не удовлетворил это ходатайство.

После этого адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений. Она отметила, что в обвинительном заключении не содержатся признаки состава преступления, а суд не может его конкретизировать. В обвинительном заключении описание фабулы деяния свидетельствует о том, что «Кировлес» не отчуждал лесопродукцию Офицерову или Навальному, а также нет ни единого указания, что принадлежавшая «Кировлесу» лесопродукция поступила в пользу ВЛК, добавила адвокат. Она также заявила, что в заключении нет данных об ущербе, который был нанесен «Кировлесу». Судья также отказался удовлетворить ходатайство, после чего адвокаты заявили отвод судье Втюрину. Судья в итоге заявил, что судебный процесс возобновится во вторник.

«Цель суда - вынести новый приговор и лишить меня избирательного права», - заявил Навальный после заседания. Он напомнил, что его адвокат Ольга Михайлова во вторник должна присутствовать в Московском окружном военном суде на заседании по делу об убийстве Бориса Немцова. Навальный сказал, что он во вторник на заседание не придет. Он полагает, что новый приговор уже будет вынесен до конца года и его снова лишат избирательного права, которое было восстановлено после отмены приговора президиумом Верховного суда. «Суд создал провокационную ситуацию, <...> нормальный судья согласовал бы дату следующего заседания, если не хотят конфликта», - заявила адвокат Михайлова.

В середине ноября президиум Верховного суда отменил приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства являлись «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса». На решение ЕСПЧ также сослались адвокаты в своих ходатайствах в кировском суде в понедельник.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим заменен на условный. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества «Кировлеса», для чего вступил в сговор с директором ВЛК Офицеровым и директором «Кировлеса» Вячеславым Опалевым. Навязав «Кировлесу» невыгодный договор и получив от предприятия лесопродукцию на 16,1 млн рублей, ВЛК нанесла ущерб «Кировлесу», поскольку закупала материал по заниженной цене, а продавала по рыночной, указывало следствие. Навальный и Офицеров свою вину не признавали, говоря, что на 14,7 млн руб. ВЛК приобрела у «Кировлеса» лесопродукцию, а оставшаяся сумма - это прибыль ВЛК.

«Кировлес» как он есть