Трамп назначил Илона Маска своим советником

Главы американских технологических компаний Илон Маск (Space X) и Трэвис Каланик (Uber) вошли в консультационный совет, созданный избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Washington Post.

Издания отмечают, что за несколько недель до своего назначения Маск заявил, что выборы «не лучший момент нашей демократии в целом».

При этом гендиректор компании Space X Маск назвал Трампа «не подходящим для этого поста человеком». В преддверии выборов он также отмечал, что «экономическая и экологическая политика Хиллари Клинтон верны».

Каланик также критиковал миллиардера, в частности в 2015 г., выступая на встрече со студентами, он заявлял: «О Господи, Дональд Трамп выиграет... Я перееду в Китай, если Дональд Трамп выиграет».

В среду, 14 декабря, Маск и несколько руководителей компаний Кремниевой долины, в том числе топ-менеджеры Apple, Facebook и Google, проведут встречу с Трампом, чтобы обсудить, как политика его администрации отразится на работе технологических компаний.