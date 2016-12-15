Могерини не исключила объединения ЕС с Россией в дискуссиях с США

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не будет удивлена, если Россия и ЕС в дискуссиях с США по каким-то вопросам окажутся на одной стороне. Это может быть в случае с иранской ядерной сделкой, урегулированием ближневосточного конфликта, возможно, в дискуссии о роли ООН, допустила она. Глава европейской дипломатии сказала это в интервью The Wall Street Journal. Впрочем, пока перспективы таких тактических союзов представляются далекими, отмечает газета. Могерини подтвердила, что ЕС планирует продлить санкции, введенные против России из-за Украины, еще на полгода. Источники газеты говорят, что решение должно быть принято в ближайший понедельник. Могерини добавила, что вне зависимости от решений администрации избранного президента США Дональда Трампа ЕС будет сохранять экономические ограничения против России до тех пор, пока не будет наблюдаться прогресс в реализации минских соглашений.

Ранее высокопоставленные европейские чиновники публично выражали обеспокоенность в связи с возможным влиянием администрации Трампа на политику Европы. Как напоминает WSJ, их тревожили не только заявления Трампа о России, но и опасения, что он потребует от Европы увеличить вклад в укрепление безопасности региона и что он будет менее склонен сотрудничать с ЕС в вопросах принуждения соседних с Европой стран придерживаться принципов главенства закона и демократии.

По словам Могерини, Евросоюз готов к новому подходу в отношениях с США, который будет более ориентирован на договоренности по конкретным вопросам, где цели ЕС и США совпадают, и этот подход не помешает сотрудничеству по широкому ряду вопросов. Среди проблем, по которым она ожидает тесное сотрудничество с США, – это борьба с террором, предупреждение кризисных ситуаций в ключевых регионах, борьба с незаконной перевозкой мигрантов. Она надеется, что с учетом общих интересов новая администрация США может пойти на сотрудничество с Европой и в реализации соглашения по ядерной проблеме Ирана, которое Трамп критиковал в ходе предвыборной кампании. Помощники избранного президента недавно давали понять, что он едва ли откажется от поддержки этого соглашения, говорили недавно европейские дипломатические источники WSJ.