ВС Швеции отклонил иск миноритариев ЮКОСа о выплате Россией $2 млн

Суд в Швеции отказал бывшим акционерам ЮКОСа из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МПЦЗ), представляющего интересы России в споре с ЮКОСом, Андрей Кондаков.

Он напомнил, что иск испанских миноритариев ЮКОСа был подан в марте 2007 г. в Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма на основании двустороннего российско-испанского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в связи с якобы имевшей место в России экспроприацией их активов.

«В 2012 г. состав арбитража вынес окончательное решение по этому делу, присудив выплатить испанским акционерам $2 млн плюс проценты. Оно было сразу же оспорено Россией», – сказал представитель МЦПЗ.

Затем, по его словам, в 2014 г. окружной суд Стокгольма, несмотря на возражение России, подтвердил арбитражное решение.

«В этой связи Россия обратилась с ходатайством об отмене этого решения в Апелляционный суд округа Свеа. В январе этого года указанный суд наконец отменил арбитражное решение», – сказал Кондаков.

Он отметил, что таким образом еще один иск ЮКОСа против России завершился безрезультатно.