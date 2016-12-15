В Минюсте усомнились в возможности исполнения решения ЕСПЧ по ЮКОСу

Министерство юстиции России заявило, что сомневается в возможности исполнить решение Европейского суда по правам человека по иску ЮКОСа к России. Об этом сообщил на заседании Конституционного суда в четверг в Санкт-Петербурге полпред России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин.

По его словам, этот запрос достаточно точно отражает правовые основания возникновения у Минюста серьезных сомнений относительно возможности исполнения постановления ЕСПЧ.

Матюшкин обосновал эту позицию тем, что «положения Конвенции (о правах человека) не содержит прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов».

Он сослался на одну из статей Конвенции, которая указывает на «право государства обеспечивать выполнение необходимых законов для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов, сборов и штрафов».

Cегодня Конституционный суд проведет слушания о том, вправе ли Россия не выплачивать по решению Страсбургского суда за нарушения Европейской конвенции прав человека в деле ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации его экс-акционерам.