Трамп встретился с руководителями крупнейших IT-компаний

Избранный президент США Дональд Трамп встретился в Нью-Йорке с руководством ряда ведущих американских IT-компаний, говорится в коммюнике его переходной команды.

«Мы хотим, чтобы вы продолжали создавать невероятные инновации. В мире нет никого, подобных вам», – заявил Трамп на встрече.

В мероприятии приняли участие гендиректор Apple Тим Кук, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Alphabet (материнского холдинга Google) Ларри Пейдж, глава Amazon.com Джефф Безос, глава Tesla Motors Илон Маск,назначенный советником Трампа, а также операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и гендиректор Oracle Сафра Кац. Кроме этого на встречу прибыли старшие дети Трампа – Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и ряд ключевых соратников избранного президента США.

Участники мероприятия, в частности, обсудили меры по улучшению кибербезопасности США, расширение доступа на рынок КНР, возвращение в США доходов, получаемых американскими компаниями за рубежом.

В среду стало известно, что Маск и Каланик вошли в консультационный совет, созданный Трампом.

При этом, как отмечает The Washington Post, за несколько недель до своего назначения Маск заявил, что прошедшие выборы «не лучший момент нашей демократии в целом», а Трампа он назвал «неподходящим для этого поста (президента США) человеком».

Каланик также критиковал миллиардера, в частности, в 2015 г., выступая на встрече со студентами, он заявлял: «О Господи, Дональд Трамп выиграет... Я перееду в Китай, если Дональд Трамп выиграет».