Представитель ЮКОСа Гарднер на заседание КС не приехал

Британский адвокат Пирс Гарднер не явился на заседание Конституционного суда по запросу Минюста о возможности не выполнять решение ЕСПЧ в пользу ЮКОСа, хотя был приглашен как представитель компании. Это сообщает «Прайм». Заседание назначено на 15 декабря. В суд Гарднер прислал отзыв, в котором попросил отклонить просьбу Минюста. «Коммерсантъ» напоминает, что Минюст не признавал и не признает полномочия Гарднера в качестве представителя ЮКОСа.

«Никакими положениями Конституции не возбраняется выполнение ни одного из требований (ЕСПЧ) и, следовательно, не запрещается исполнение постановления. Таким образом, исполнение может быть исполнено без конституционно-правовых препятствий», – цитирует «Прайм» отзыв Гарднера. Он напомнил, что по российской Конституции каждый имеет право на защиту частной собственности и на справедливую компенсацию в случае причинения вреда от действий органов власти, следовательно, решение ЕСПЧ Конституции не противоречит.

В 2015 г. Гарднер присылал в Комитет министров Совета Европы свой вариант «плана действий» России по выплате присужденной в деле ЮКОСа cуммы в 1,9 млрд евро как компенсации за нарушения Конвенции по защите прав человека, напоминает «Коммерсантъ». Он тогда настаивал на неотложных мерах, которые бы принудили Россию исполнить международные обязательства. 19 октября, через неделю после обращения Минюста к КС о неисполнимости этого решения, Гарднер на конференции Совета адвокатур и юридических ассоциаций Европы заявил, что «все большее количество стран» не исполняют решения ЕСПЧ и «у Комитета министров должны быть все способы, в том числе и помощь адвокатов, чтобы удостовериться, что красивые речи в суде воплотятся в действия», добавила газета.

По данным «Коммерсанта», также в КС был приглашен Тим Осборн, руководитель Group Menatep Limited (GML), чьи «дочки» Yukos Universal Limited и Hulley Enterprises Limited являются бывшими владельцами ликвидированной компании. Газете он сказал, что не будет присутствовать на заседании. «Мы не видим ничего неконституционного в выплате Россией назначенной ЕСПЧ справедливой компенсации или в оплате расходов, назначенной ей судом. Ничто в Конституции не запрещает выплаты сумм в соответствии с решениями судов, которые Россия добровольно признает», – сказал Осборн и добавил, что ожидает от КС соответствующего решения. Он сообщил, что отзывы в КС подали оба подконтрольных GML экс-акционера ЮКОСа – Yukos Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, но «содержание отзывов не подлежит разглашению».

Бывшие акционеры ЮКОСа и их представители «с запросом Минюста ознакомлены, прислали свои письменные отзывы и в случае явки на заседание могут быть заслушаны судом», но «сторонами в данном процессе не являются», сказали изданию в пресс-службе КС.