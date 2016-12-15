Опоздание Путина не повлияет на саммит – генеральный секретарь правительства Японии

Задержка с прибытием российского президента Владимира Путина в Японию не повлияет на двусторонний саммит, сказал сегодня на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. «Это просто опоздание. Мы совершенно не считаем, что это повлияет на двусторонний саммит», – отметил он.

Комментируя предположение журналиста о том, что опоздание президента может быть дипломатическим маневром России перед переговорами на высшем уровне, Суга со смехом ответил: «Я совершенно так не считаю».

Визит Путина в Японию начался в четверг. Самолет президента приземлился в аэропорту Убэ в префектуре Ямагути почти с трехчасовым опозданием, отмечают зарубежные СМИ. Затем президент России проследовал в кортеже до города Нагато, где – около 18.00 местного времени, примерно с двухчасовой задержкой – начались его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. В пятницу переговоры продолжатся в Токио.