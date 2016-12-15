ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании четверых участников террористической группы, которая планировала совершить серию терактов в Москве. «ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Молдова, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», – сказали в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, группа действовала «по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство».

В местах, где проживали задержанные, обнаружены и изъяты автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество «смесевого взрывчатого вещества» для изготовления взрывного устройства большой мощности.