Путин предложил Абэ разморозить встречи глав МИД, минобороны и начальников генштабов

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в провинции Ямагути предложил разморозить двухсторонние контакты по линии начальников генеральных штабов и в формате «два плюс два» (министры обороны и иностранных дел), рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Премьер-министр (Абэ. - «Ведомости») отреагировал позитивно, и я надеюсь, что такое решение будет в какой-то момент принято», - добавил российский министр.

Диалог по вопросу заключения мирного договора, по словам Лаврова, проходит в настоящее время в формате «один на один». «Именно в этом формате руководители решили рассмотреть ситуацию с подготовкой к дальнейшим переговорам по мирному договору», - отметил Лавров.

В формате делегаций лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, диалога в сфере политики и безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в ООН и на других международных площадках, добавил Лавров.