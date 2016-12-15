Песков объяснил, почему Путин вылетел в Японию с опозданием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему президент Владимир Путин вылетел в Японию с опозданием. По словам Пескова, это связано с рабочим графиком и не скажется на ходе переговоров. «Да, действительно имела место небольшая задержка, и, безусловно, наши японские коллеги были поставлены в известность об этом. Это связано просто с рабочим графиком президента, в том числе и с сирийскими делами», – сказал Песков.

Он отметил, что переговоры от этого не пострадали. «Программа была составлена таким образом, просто начало сдвинулось, суть же происходящего, продолжительность общения никак не меняются», – сказал пресс-секретарь.

Визит Путина в Японию начался в четверг. Самолет президента приземлился в аэропорту Убэ в префектуре Ямагути почти с трехчасовым опозданием. Затем президент России проследовал в кортеже до города Нагато, где – около 18.00 местного времени, примерно с двухчасовой задержкой – начались его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. В пятницу переговоры продолжатся в Токио.