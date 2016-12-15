Лаврова сфотографировали с участником попытки госпереворота в Черногории – AP

На фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сделанной в Сербии, запечатлен человек, который находится в розыске в Черногории по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в этой стране. Об этом пишет AP.

Фотография была опубликована в сербских СМИ 12 декабря, когда Лавров находился в Белграде. На ней разыскиваемый в Черногории Неманья Ристич стоит рядом с Лавровым во время церемонии памяти советских солдат, погибших при освобождении Белграда в 1944 г.

Ристич заявил, что попал на фотографию случайно.

6 ноября прокуратура Черногории заявила о причастности к попытке госпереворота в стране 16 октября группы «русских националистов» и об их плане убить премьер-министра Мило Джукановича. «Организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует «убрать» силой», – сказал тогда спецпрокурор страны Катнич. По его словам, российские националисты рассчитывали, что после убийства премьера оппозиция сможет взять под контроль парламент. Какой именно партии они помогали, он не уточнил.

По версии прокуратуры страны, группу, которая должна была убить Джукановича, сформировали на территории Сербии, Черногории и России. Катнич добавил, что у следствия нет доказательств причастности российского государства к этому заговору. Сообщалось, что по делу были задержаны 20 граждан Сербии.