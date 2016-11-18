Черногорская газета назвала подозреваемых в организации госпереворота россиян

Эдуард Владимирович Широков и Владимир Николаевич Попов фигурируют в списке подозреваемых в причастности к подготовке государственного переворота и убийства премьер-министра Мило Джукановича 16 октября, утверждает газета Pobjeda. На нее ссылается Agenzia Nova. Также это сообщает газета Vijesti. Расследованием занимается спецпрокурор Черногории Миливое Катнич. По версии следствия, россияне являются организаторами заговора.

6 ноября прокуратура Черногории заявила о причастности к попытке госпереворота в стране 16 октября группы «русских националистов» и об их плане убить премьер-министра. «Организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует «убрать» силой», – сказал тогда Катнич. По его словам, российские националисты рассчитывали, что после убийства премьера оппозиция сможет взять под контроль парламент. Какой именно партии они помогали, он не уточнил. Группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России. Катнич добавил, что у следствия нет доказательств причастности российского государства к этому заговору. Сообщалось, что по делу были задержаны 20 граждан Сербии.

По данным Pobjeda, список подозреваемых расширился еще на трех граждан Сербии, которые находятся за пределами страны. Следствие планирует добиваться их экстрадиции. Также издание сообщило, что один из задержанных является членом пророссийской партии «Демократический фронт».

По данным Vijesti, Попов и Широков 26 сентября встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории. Также они якобы поручили ему найти в Сербии как можно больше людей для участия в заговоре и что командовать ими должен был бывший командующий сербской жандармерией Дикич. Ранее про показания Синджелича писал «Коммерсантъ». Также Синджеличу было поручено закупить оружие и униформу для заговорщиков, и для этого он получил не менее 200 000 евро, утверждает следствие.

Guardian ранее сообщала, что по этому же делу в Сербии были арестованы несколько граждан России, подозреваемых в управлении операцией. При них нашли 120 000 евро, форму спецназа и средства радиоперехвата, цитировало издание сербскую газету Danas. Дипломатические источники рассказали The Guardian, что Белград незаметно депортировал россиян после визита экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева в столицу Сербии 26 октября. Источник, близкий к правительству страны, рассказал газете, что Патрушев извинился за «действия независимой группировки, не санкционированные Кремлем». Премьер Сербии Александр Вучич отказался комментировать сообщения о депортации, а Россия в лице пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отрицала «возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

За эту публикацию Guardian была удостоена звания «врунов дня» от представителя МИД России Марии Захаровой. Публикацию она назвала «классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации».