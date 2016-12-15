Восточный Алеппо покинула вторая колонна с боевиками и мирными жителями

Вторая колонна автобусов и машин скорой помощи выехала из восточного Алеппо, сообщают в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии. Колонна с боевиками и членами их семей направляется по специальному маршруту из квартала Салах-ад-Дин в район Эр-Рашидин-4, где они пересядут на другой транспорт для дальнейшего следования в Идлиб.

Колонны сопровождаются офицерами российского центра примирения и привлеченными представителями Международного комитета красного креста (МККК).

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что через специально созданный гуманитарный коридор первая колонна вывезла из восточного Алеппо более тысячи человек.

Для обеспечения безопасности по маршруту следования колонн российским центром по примирению выставлено семь комендантских постов, а во избежание провокаций осуществляется контроль с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов и четырех вэб-камер, сообщил генерал.

Позднее турецкие СМИ сообщили, что первая группа эвакуированных из восточного Алеппо людей добралась до подконтрольной сирийским мятежникам провинции Идлиб.