Франция потребовала срочного созыва СБ ООН в связи с ситуацией в Алеппо

Французские власти потребовали в срочном порядке созвать заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения ситуации, возникшей в сирийском Алеппо, а также для обсуждения мер по ее улучшению, передает AFP.

Заседание должно пройти 15 декабря в закрытом режиме. Решение совета будет носить консультативный характер.

Как пишет агентство, оно «будет касаться эвакуации тысяч людей из числа гражданского населения, а также оказания им гуманитарной помощи».