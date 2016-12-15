Первая колонна автобусов с боевиками покинула Алеппо – Минобороны России

Начался вывод боевиков из Восточного Алеппо, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Автоколонна пройдет по специальному маршруту в городе Алеппо - из квартала Салах-ад-Дин в район Эр-Рашидин-4, где боевики пересаживаются на другой транспорт для дальнейшего следования в Идлиб», - говорится в сообщении.

Колонну сопровождают машины скорой помощи и офицеры Центра примирения и представителями Международного комитета Красного Креста. На сайте Минобороны можно посмотреть онлайн-трансляцию следования колонны с боевиками.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина российским Центром примирения во взаимодействии с сирийским властями ведется подготовка к выводу оставшихся боевиков и членов их семей из восточных районов города Алеппо. Планируется, что боевики будут вывезены на 20 автобусах и 10 машинах скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиб.

В сообщении подчеркивалось, что сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть Алеппо.