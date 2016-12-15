Путин поручил вывести всех боевиков и их семьи из восточных районов Алеппо

Президент России Владимир Путин поручил российскому Центру примирения враждующих сторон в Сирии вывести оставшихся боевиков и членов их семей из восточных районов города Алеппо.

«Вывод боевиков будет осуществлен 20 автобусами и 10 машинами скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиба. Сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть восточные кварталы Алеппо», – говорится в сообщении центра.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что остатки вооруженных бандформирований в сирийском Алеппо прекратят сопротивление в течение двух-трех дней.