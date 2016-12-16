Путина обвинили в предвыборной поддержке Трампа за счет хакерских атак на Демпартию

Президент России Владимир Путин координировал деятельность разведывательных структур, которые участвовали в хакерских атаках на Демпартию США, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации США. В задачи Москвы входила общая дискредитация американской демократии и оказание поддержки кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Высокопоставленный чиновник Белого дома также заявил агентству, что Путин, вероятно, был в курсе хакерских атак.

«Это началось как попытка показать, что американская демократия заслуживает доверия не больше, чем путинская версия» правления, пояснил агентству один из собеседников. Позже у этой акции появилась прикладная цель – помочь кампании Трампа. «Путин полагал, что он (Трамп) будет намного дружелюбнее к России, особенно по вопросу экономических санкций», чем демократический кандидат – Клинтон.

Накануне источники телекомпании NBC заявили, что Путин лично участвовал в координации хакерских атак и указывал, как использовать украденные материалы, которые позже были опубликованы на сайте WikiLeaks. Говоря о целях, собеседники телекомпании отмечали, что кампания началась как обычная «вендетта» Хиллари Клинтон, но параллельно появилась возможность показать коррумпированность американской элиты и дискредитировать США в глазах их «ключевых союзников». Поддержка Трампа в качестве отдельной цели не указывалась.

«Я не думаю, что что-то в российском правительстве может произойти без ведома Владимира Путина. Когда вы говорите о таком существенном кибервторжении как это, мы подразумеваем высочайший правительственный уровень» принятия решений, заявил советник президента США по внешней политике Бен Родс.

Официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест, как и Родс, воздержался от прямых обвинений в адрес Путина, сосредоточившись на критике Трампа. Он обвинил избранного президента США в потворстве российским хакерам, вспомнив его призыв к ним найти служебные письма Клинтон, отправленные с обычной почты, передает CNN.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес Путина «смешной чушью».